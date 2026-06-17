Wilnis – De middenbouwturnsters niveau 7 van Omnisportvereniging Veenland hebben zaterdag 13 juni tijdens hun wedstrijd een knappe prestatie geleverd door als team de gouden medaille te veroveren. In een wedstrijd met wisselende momenten wisten de turnsters zich uiteindelijk overtuigend naar de eerste plaats te turnen.

De wedstrijd begon op brug, waar Yzabella en Tifa sterk voor de dag kwamen met strak uitgevoerde oefeningen, goed voor de eerste plaats op dit onderdeel. Maud kampte met wat zenuwen, wat zich uitte in kleine foutjes. Op de balk kende het team een lastig verloop, met meerdere valpartijen. Alleen Maud hield zich knap staande en turnde een stabiele oefening, waarmee zij tweede werd op dit onderdeel.

Op de vloer verliepen de oefeningen over het algemeen netjes, al kostte een fout bij Tifa waardevolle punten. Bij sprong onderscheidde Lisa zich met hoge scores en een eerste plaats. Ook Yzabella liet een sterke sprong zien en werd tweede. Maud verloor hier punten door een technische fout bij de landing.

Bij de prijsuitreiking bleek het teamresultaat voldoende voor goud. Individueel eindigde Maud met een miniem verschil van 0,05 punt als tweede, gevolgd door Fleur (3e), Yzabella (4e), Tifa (5e), Lisa (6e) en Lauren (10e).

Ook in de tweede voorronde middenbouw (niveau 5) kwamen Veenland-turnsters in actie. Femme en Lola begonnen sterk op vloer en lieten ook op sprong goede elementen zien. Ondanks een fout op brug bij Femme en stabiele optredens op balk eindigde het team als vierde. Individueel werd Femme achtste en Lola dertiende.

Op de foto: Veenland-turnsters pakken goud in spannende teamwedstrijd. Foto: aangeleverd.