AH Jos van den Berg pakt uit voor WK

Uithoorn – AH Jos van den Berg pakt voor ieder seizoen uit. Van Sint-Maarten tot Sinterklaas, van het EK tot het momentele WK: het is een feest in de supermarkt van supermarktondernemer Jos van den Berg. Hij vertelt er zelf over.

Waar de supermarkt al eerder breed uitpakte tijdens kerst, is de winkel momenteel volledig oranje gekleurd om het Nederlands elftal bij te staan tijdens het WK. “Bij een WK hoort oranje en dat brengen we graag herkenbaar terug in de winkel. Dat brengt veel sfeer en gezelligheid mee”, vertelt Van den Berg trots.

Een oranje winkel

De decoratie is op basis van het Zaanse Schans-huisje van Albert Heijn. “Een aantal technische jongens hebben een aantal jaar geleden voorzetplaten in de vorm van een huis gezaagd. Een kunstenaar uit Uithoorn heeft daar een huis op getekend. Deze platen komen telkens terug met een nieuw thema”, vertelt de supermarktondernemer. Niet alleen scheelt dit tijd, maar het is eveneens erg duurzaam om de decoratie te hergebruiken. “Als de decoratie er niet meer uitziet, dan is het pas tijd voor vernieuwing”, stelt Van den Berg lachend.

De collectie oranje hamsters

Het WK thema in de supermarkt wordt goed ontvangen door klanten. “Klanten proeven de sfeer, het is echt prachtig om te zien”, vertelt hij. Bij binnenkomst staan twee oranje ballonpilaren, en op de lagere koeling staan een aantal trosjes met vijf heliumballonnen. Zelfs de kantine van de vestiging kleurt oranje. “We willen klanten een mooi assortiment oranje aanbieden”, meent de ondernemer. Wat de ondernemer niet verkoopt, kan altijd weer van pas komen. “Dat verkoop ik de volgende keer als iets oranje is, met Konings-dag of het EK bijvoorbeeld.”

Koopgedrag verandert

Van den Berg merkt dat het koopgedrag van de klant verandert afhankelijk van de tijd waarop het Nederlands elftal speelt. Dit heeft te maken met behoeftes die klanten hebben op het tijdstip van de wedstrijd. “Je moet ervoor zorgen dat je klanten kan laten kiezen, maar als een wedstrijd om één uur ’s nachts is, zullen mensen niet uitgebreid voor de televisie zitten”, vertelt hij.

Hoe dan ook zal Van den Berg met zijn oranje gekleurde supermarkt het Nederlands elftal bijstaan tijdens het WK.

Bron: Levensmiddelenkrant.

Op de foto: AH Jos van den Berg pakt uit voor het WK. Foto: AH Jos van den Berg.