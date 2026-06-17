Gemeente heeft lokaal hitteplan klaar

Uithoorn – Door klimaatverandering worden zomers in Nederland steeds warmer. Hierdoor nemen gezondheidsrisico’s als hittestress, uitdroging en sterfte toe. Om goed voorbereid te zijn op de stijgende temperaturen heeft Uithoorn daarom samen met lokale partners een hitteplan opgesteld.

Een hitteplan dient als een belangrijk draaiboek: er staat in hoe kwetsbare mensen worden geholpen als het erg warm is. Het gaat dan in het bijzonder om ouderen, kleine kinderen, zwangere vrouwen, mensen met fysieke of mentale aandoeningen en dak- en thuislozen. Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen, maar in samenwerking met lokale partners, zoals de GGD, zorg- en welzijnsorganisaties en kinderopvang. Elke partij richt zich met eigen maatregelen op haar eigen doelgroep(en).

Kijk voor informatie op: www.uithoorn.nl/hitteplan.

Op de foto: De zomer nadert: heerlijk zolang de hitte niet te erg wordt. Foto: gemeente Uithoorn.