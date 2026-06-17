Een bijzonder afscheid vol muziek en herinneringen

Mijdrecht – Het monumentale kerkgebouw van Johannes de Doper aan het Driehuisplein in Mijdrecht stond zondag 14 juni in het teken van een bijzondere gebeurtenis. Na jaren van prachtige concerten kwam er een einde aan een geliefde traditie. Daarom begon deze laatste muzikale bijeenkomst al om 14.30 uur, zodat er voldoende tijd was voor een programma dat zowel feestelijk als ontroerend was. Het was een mooie en bijzondere middag die de bezoekers meenam op een muzikale reis langs verschillende stijlen, klanken en emoties. Het openingsdeel werd verzorgd door sopraan Ilse van Wuijckhuijsse en organist Jan Willems. Hun optredens stonden bekend om hun warmte, muzikaliteit en de bijzondere sfeer die zij wisten te creëren. Vervolgens nam organist Stephan van de Wijgert plaats achter het indrukwekkende Maarschalkerweerd-orgel. Met zijn bevlogen spel en persoonlijke interpretaties wist hij opnieuw een diepe indruk achter te laten op het publiek.

Als afsluiting betrad het Split Level Trio het podium. Stemkunstenares Greetje Bijma, saxofonist Dick de Graaf en organist Hayo Boerema zorgden voor een verrassende finale vol improvisatie, avontuur en muzikale ontdekkingen. Hun optreden was een bijzondere ervaring die zowel ontroerde als inspireerde. Wat ooit begon als een ambitieus initiatief groeide uit tot een reeks concerten die talloze bezoekers met elkaar verbonden. Deze laatste editie vormde daarom niet alleen een concert, maar ook een moment van terugkijken, bedanken en samen herinneringen ophalen.

Opbrengst deurcollecte

Na afloop was iedereen van harte welkom in Zorghuis ’tante Bep. Onder het genot van een drankje en een bitterbal was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, na te praten en afscheid te nemen van een mooie concerttraditie. De opbrengst van de deurcollecte kwam ten goede aan Buurderij Van Dam. De middag werd gekenmerkt door muziek, ontmoeting en mooie herinneringen. Het was een waardige en sfeervolle afsluiting van een bijzondere concertreeks, die nog lang in de herinnering van de bezoekers zal voortleven.

Op de foto: Een bijzonder afscheid vol muziek en herinneringen. Foto: Wilco de Vries.