Inloopbijeenkomst moet duidelijkheid geven over toekomst Wilnis

Wilnis – In De Willisstee vindt maandag 22 juni 2026 van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst plaats over een reeks ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen in Wilnis. Tijdens de avond presenteren de gemeente De Ronde Venen en betrokken organisaties de laatste stand van zaken rond meerdere bouw- en infrastructurele projecten in en rond het dorpshart.

Centraal staan de plannen voor de nieuwbouw van Dorpshuis De Willisstee en Kindcentrum Koningin Juliana, twee voorzieningen die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen in het dorp. Daarnaast worden ook de eerste ontwerpen getoond voor het nieuwe clubgebouw van CSW, de nieuwbouw van de Jumbo-supermarkt en de herinrichting en uitbreiding van het parkeerterrein in de directe omgeving.

Inrichting

De bijeenkomst markeert een moment, waarop verschillende projecten samenkomen en zichtbaar wordt hoe het gebied rondom de Pieter Joostenlaan de komende jaren zal veranderen. Het gaat niet alleen om nieuwe gebouwen, maar ook om de inrichting van de openbare ruimte en de samenhang tussen functies zoals onderwijs, sport en detailhandel. Voor de ontwikkeling aan de Molmlaan geldt dat de plannen nog in voorbereiding zijn; deze worden naar verwachting later in 2026 gepresenteerd.

Bijzondere aandacht

Bijzondere aandacht is er voor de verkeersveiligheid. De kruising bij de Pieter Joostenlaan, waar meerdere voorzieningen samenkomen, staat al langer onder druk. In de huidige plannen wordt gedacht aan de aanleg van een rotonde om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid voor met name schoolgaande kinderen te vergroten. Schetsontwerpen hiervan liggen tijdens de bijeenkomst ter inzage.

De inloopavond biedt bewoners de mogelijkheid om kennis te nemen van de plannen en vragen te stellen. Daarmee vormt de bijeenkomst een belangrijke stap in het proces waarin Wilnis werkt aan een toekomst-bestendig dorpscentrum.

Op de foto: Inloopbijeenkomst in De Willisstee moet duidelijkheid geven over toekomst Wilnis. Foto: Wilco de Vries.