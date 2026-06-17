Mijdrecht – In Bibliotheek Mijdrecht vindt donderdagavond 18 juni een workshop plaats over hoogsensitief ouderschap. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Ouders Lokaal en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname aan de workshop is gratis, aanmelden is verplicht via de website van Ouders Lokaal.

De workshop richt zich op ouders die zich herkennen in hoogsensitiviteit en de invloed daarvan op de opvoeding. Volgens de organisatie kan deze gevoeligheid bijdragen aan een sterke band met het kind en een goed inlevingsvermogen, maar brengt het soms ook uitdagingen met zich mee, zoals overprikkeling of het moeite hebben om balans te houden tussen gezin en werk.

Tijdens de avond is er aandacht voor herkenning, uitwisseling van ervaringen en praktische handvatten. Deelnemers krijgen tips en inzichten aangereikt om vanuit hun sensitiviteit met meer rust en vertrouwen te kunnen opvoeden.

De bijeenkomst wordt begeleid door Chantal Veldt. Zij ontdekte in 2019 dat zij een hoogsensitieve sensatiezoeker is en besloot zich sindsdien te verdiepen in het onderwerp. Ze schreef een boek, volgde een trainersopleiding en startte haar eigen praktijk. Haar missie is om anderen te helpen hun hoogsensi-tiviteit als kracht te benutten.

Op de foto: Workshop over hoogsensitief ouderschap in Bibliotheek Mijdrecht. Foto: aangeleverd.