Feestelijke opening Heulbrug en Herenweg in Vinkeveen

Vinkeveen – Gemeente De Ronde Venen viert donderdag 18 juni aan het einde van de middag officieel de oplevering van de Heulbrug en de Herenweg tussen eetcafé/bar ‘t Kruytvat en de recentelijk gemaakte rotonde op de driesprong Herenweg/Heulweg in Vinkeveen. De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan de vernieuwing van de Heulbrug en de herinrichting van een gedeelte van de Herenweg, wat voor ondernemers – inkomsten-derving – en inwoners van Vinkeveen voor veel overlast zorgde. Na het officiële gedeelte is er voor omwonenden de gelegenheid om met wethouder Vijselaar onder een borrel na te praten in ‘t Kruytvat.

Vervangen

Het brugdek en het bewegingswerk zijn vervangen en is een nieuwe beschermende coating aangebracht. Ook is er een modern brugwachtershuisje geplaatst en is de bediening van de slagbomen geautomatiseerd, waardoor deze niet langer handmatig bediend hoeven te worden.

De weg heeft nieuw asfalt en nieuwe bestrating gekregen en ondergronds zijn verschillende kabels en leidingen vervangen, waaronder persleidingen en waterleidingen. Dankzij deze werkzaamheden zijn zowel de brug als de weg weer klaar voor de toekomst. De werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels afgerond.

Op de foto: De Heulbrug is volledig vernieuwd. Foto: aangeleverd.