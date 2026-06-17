De Ronde Venen – Dit jaar wordt op zaterdag 27 juni Klink-Klaar; ‘Tekst en Muziek voor Klein Publiek’ gehouden. Het gaat zoals elk jaar om een kennismaking met talenten in woord en muziek uit De Ronde Venen maar nu ook van buiten deze regio. Het gratis te bezoeken mini-festival wordt voor de tweede maal in en rondom De Hoef gehouden in tuinen van particulieren maar ook op andere locaties. Dit kan een erf zijn van een boerderij, een theehuis, een mooi landgoed of een kerk, allemaal gelegen aan de Kromme Mijdrecht of in de nabijheid.

Zo zijn er diverse jonge talenten, die al flink aan de weg timmeren in de muziekwereld zoals Emily Sofie, Nina-Lynn en Julia Mulder. Verder kunt u naar een heel gevarieerd aanbod kijken en luisteren; van het klassieke duo Centella met harp en dwarsfluit tot blues- en popband BBCount. Maar ook jazzmuziek van trio Jardy´s Jazzbirds (ipv Braziliaanse groep Gabriele & The Bossa Boys) of klezmer- en polkaklanken door het Frankfurter Polka Trio en New Age muziek van Skousa Soundsccapes.

Naast de muziek is er ook een verhalenverteller en een dichter actief op specifieke locaties, terwijl sneltekenaar Gosia Kowalska her en der indrukken vast zal leggen van diverse optredens.

De meeste optredens worden 3x 30 minuten gebracht. Op deze wijze kunt u als bezoeker per fiets verschillende optredens bijwonen tussen 13.00 – 18.00 uur. Met een goede voorbereiding kunt u wel vijf podia bezoeken. Er is voor ieder wat wils en met behulp van het programma-overzicht kunt u alvast een keuze maken.

Het programma ligt verspreid in de Ronde Venen en Uithoorn. De organisatie is in handen van Stichting Cultuurpunt Ronde Venen. Op de website www.cultuurpuntrondevenen.nl treft u tevens het programma aan. Met u als bezoeker maken we er samen een Klink-Klare middag van!

Op de foto: Janos en Nina Lynn. Foto: aangeleverd.