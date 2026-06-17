Twirlster Bente van Ballegooij naar EK in Italië

Mijdrecht – Twirlster Bente van Ballegooij, lid van TwirlPower Mijdrecht, heeft zich weten te plaatsen voor de Europese Kampioenschappen ShowTwirl in Italië. Zij gaat van 28 oktober tot 1 november naar Turijn voor dit internationale toernooi. Met meer dan 30 deelnemers uit twaalf Europese landen strijdt Bente om de podiumplaatsen in haar klasse.

TwirlPower is onderdeel van Show- en Marchingband VIOS. In het verleden hebben twirlster van VIOS en TwirlPower zich al eens weten te plaatsen voor een Europees Kampioenschap. Bente is in 2024 voor het eerst naar het Europese Kampioenschap geweest wat toen in Eindhoven werd gehouden. Zij zette hier een goede show neer voor een eerste keer en behaalde toen een twaalfde plek in Europa. Datzelfde jaar werd ze genomineerd als sporttalent van het jaar in De Ronde Venen. In mei van dit jaar heeft zij zich weten te plaatsen voor het Europese Kampioenschap in Italië tijdens een selectiewedstrijd in Almere.

Bente zit in de eerste klas van het voortgezet onderwijs en probeert naast haar school zoveel mogelijk te trainen. De komende tijd worden deze trainingen nog intensiever. De reis naar Italië en het vervoer van haar attributen moet zij zelf bekostigen. Met klusjes probeert zij hiervoor extra te sparen. Maar supporters kunnen ook bijdragen om dit sporttalent op weg naar Italië te helpen. Bente staat zaterdag 27 juni met een stand bij de taptoe van Show- en Marchingband VIOS. Hier kan zij meer vertellen over haar sport en verkoopt zij ook doosjes pepermunt. Ook kan men een kleine bijdrage schenken als sponsoring.

Op de foto: Twirlster Bente van Ballegooij, lid van TwirlPower Mijdrecht, heeft zich weten te plaatsen voor de Europese Kampioenschappen ShowTwirl in Italië. Foto: aangeleverd.