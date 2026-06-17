Expositie ‘Summer Orange and Blue’

Mijdrecht – Henny Woud en haar cursisten Brynn Gunterman en Nicole Pauw exposeren van 18 tot en met 27 juni hun schilderijen in de galerie van KunstRondeVenen in Winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht. Susanne Gasser maakt de tentoonstelling compleet met haar keramiek. De expositie ‘Summer Orange en Blue’ is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Cursussen en workshops

Henny Woud geeft alweer zestien jaar schilderlessen en culinaire workshops in haar Open Atelier in Waverveen. Zij begon met tekenen en schilderen toen zij nog zeer jong was en kreeg op de middelbare school het advies voor de kunstacademie. Door omstandigheden ging dat toen niet lukken. Op latere leeftijd kreeg zij, naast studies in kunstgeschiedenis en architectuur, de mogelijkheid om les te nemen bij zeer bekwame kunstenaars. Daarnaast bezocht zij veel musea in binnen- en buitenland voor de nodige inspiratie.

Opdrachten

Voor de verbouwing van het Stedelijk Museum in Amsterdam maakte Henny, samen met haar dochter, in opdracht de kunstwand ‘Het geZicht op de bouw’. De wand van 20 bij 2,5 meter mocht bijna drie jaar blijven staan als afscheiding tussen het museum en de Van Baerlestraat. Henny heeft in de afgelopen jaren in veel grote steden van Europa en in Dubai mogen exposeren. Naast opdrachten geeft zij ook teken- en schilderlessen op maandag en culinaire workshops op aanvraag.

Steengoed

Keramiste Susanne Gasser, die vijfendertig jaar geleden vanuit de Verenigde Staten naar Nederland kwam, heeft speciaal voor deze expositie prachtige ‘steengoed kunstwerken’ gemaakt. Zij volgde haar eerste cursus keramiek bij Truus Smilde in Amstelveen. Haar liefde voor deze vorm van kunst is sindsdien sterk gegroeid. In haar thuis-atelier werkt zij aan de creatie van allerlei kunstwerken uit steengoed klei. Dit is een hoogwaardige, keramische kleisoort, die wordt gebakken op hoge temperaturen van circa 1200 tot 1300 graden. Door deze hoge temperaturen ontstaat een sterke en vrijwel waterdichte structuur. Hierdoor is steengoed ideaal voor functioneel en duurzaam keramiek. Sinds een jaar werkt Susanne mee aan het inrichten van tentoonstellingen in de galerie van KunstRondeVenen.

Kunstenaars als gastvrouw

Tijdens deze expositie zullen de deelnemende kunstenaars in de galerie zelf als gastvrouw optreden. Het bezoek is gratis en schept geen enkele verplichting. Meer informatie: op www.kunstrondevenen.nl en op de Facebook-pagina van KunstRondeVenen. Volg ook de activiteiten op Instagram, Kunst in De Ronde Venen.

Op de foto: Henny Woud en haar cursisten Brynn Gunterman en Nicole Pauw exposeren van 18 tot en met 27 juni hun schilderijen in de galerie van KunstRondeVenen. Foto: aangeleverd.