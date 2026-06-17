Multiculti Eettafel brengt smaken en mensen samen

Mijdrecht – De Huiskamer van Open Huis De Rank veranderde verleden week woensdagavond opnieuw in een grote, gezellige eetkamer tijdens de jaarlijkse Multiculti Eettafel. Het evenement bracht inwoners van De Ronde Venen met verschillende culturele achtergronden samen voor een avond vol ontmoeting, gesprekken en internationale gerechten.

Uitgebreid buffet

Onder leiding van Cobien van Koeverden-Brouwer en met de inzet van tien andere vrijwilligers en vijftien enthousiaste koks werd een uitgebreid buffet samengesteld. De belangstelling was groot: maar liefst tachtig mensen hadden zich vooraf aangemeld voor de gezamenlijke maaltijd. Al in de middag heerste er volop bedrijvigheid. Koks bereidden met zorg een gevarieerd aanbod van warme en koude gerechten, afkomstig uit verschillende keukens van over de hele wereld.

Ook vleesvrije gerechten

Ook aan vegetariërs was gedacht; een deel van het buffet bestond uit vleesvrije gerechten. Op de tafels lagen beschrijvingen van alle gerechten, zodat bezoekers meer konden ontdekken over de ingrediënten en de culturele achtergrond ervan.

Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, Open Huis De Rank en de taallessen voor vluchtelingen begonnen vroeg met de voorbereidingen. De zaal werd ingericht, tafels werden gedekt en alles werd in gereedheid gebracht om de vele gasten te ontvangen. Gedurende de avond kwamen de koks hun gerechten brengen, waarna bezoekers konden genieten van een kleurrijk en smaakvol buffet.

Ontmoeting

De Multiculti Eettafel draait niet alleen om eten, maar vooral om ontmoeting. Tijdens de maaltijd ontstonden levendige gesprekken tussen inwoners die elkaar anders misschien nooit zouden ontmoeten. Er werd gesproken over tradities, gewoonten en het dagelijks leven, zowel in Nederland als in de landen van herkomst van de deelnemers. Met een grote opkomst, een rijk gevuld buffet en een warme sfeer kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde editie van de Multiculti Eettafel, waarin verbinding en begrip tussen inwoners centraal stonden.

Op de foto: De Multiculti Eettafel draait niet alleen om eten, maar vooral om ontmoeting tussen verschillende culturen. Foto: Wilco de Vries.