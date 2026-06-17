Langer fit en zelfstandig ouder worden

Abcoude – Ouder worden brengt veranderingen met zich mee. De één merkt dat aan wat minder energie, de ander aan stijve gewrichten of een langere hersteltijd na ziekte of inspanning. Toch betekent ouder worden niet dat je daar machteloos tegenover staat. Juist door aandacht te besteden aan beweging, voeding en leefstijl kunnen mensen veel invloed uitoefenen op hun gezondheid en zelfstandigheid.

Dat is ook de boodschap van huisarts Diana Rietdijk, die woensdagmiddag 8 juli om 13.30 uur in Het Sporthuis Abcoude een presentatie verzorgt over fit ouder worden. Tijdens de bijeenkomst gaat zij in op de veranderingen die plaatsvinden in het lichaam naarmate we ouder worden en wat mensen zelf kunnen doen om zo vitaal mogelijk te blijven.

Een belangrijk onderwerp is prehabilitatie, een relatief nieuwe ontwikkeling binnen de gezondheidszorg. Daarbij bereiden mensen zich voor een operatie actief voor door hun conditie, spierkracht en leefstijl te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat dit kan bijdragen aan een sneller herstel en minder complicaties na een ingreep.

Volgens Rietdijk zijn de principes achter prehabilitatie echter voor iedereen waardevol. “We weten steeds beter dat een goede conditie, voldoende spierkracht en gezonde voeding niet alleen helpen bij herstel na een operatie, maar ook bijdragen aan langer gezond en zelfstandig ouder worden. Het uitgangspunt is simpel: hoe fitter erin, hoe fitter eruit.”

Aansluitend kunnen deelnemers meedoen met Senior Bodyfit, verzorgd door Astrid de Graaf-Schmeddes. Aanmelden kan via e-mail: activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl o.v.v. van Fit ouder worden. De kosten bedragen 2,50 euro, inclusief koffie of thee.

Op de foto: Diana Rietdijk en Astrid de Graaf-Schmeddes. Foto: aangeleverd.