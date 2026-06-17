24Seven ook op Midzomer Walnootfeest

Vinkeveen – Vinkeveen staat zaterdag 20 juni in het teken van het Midzomer Walnootfeest. Het evenement is vernoemd naar het voormalige openluchttheater dat ooit een bekende plek innam in het dorp. Op het Adelaarterrein aan de Herenweg begint het programma om 13.30 uur en kunnen bezoekers rekenen op een gevarieerde middag met muziek, kinderspelen en nostalgische filmbeelden.

Het Walnootfeest heeft bovendien een bijzonder karakter: het betreft een benefietmiddag waarvan de opbrengst is bestemd voor de realisatie van een nieuw openluchttheater met dezelfde naam. Daarmee krijgt het evenement niet alleen een feestelijk, maar ook een verbindend en toekomstgericht tintje.

Muzikaal gezien is er voor ieder wat wils. Zo verzorgen Brassband Concordia en muziek- en showkorps Triviant optredens, en is ook het Amstel Blazers Collectief te gast. De middag wordt rond 16.00 uur afgesloten door de Rondeveense popformatie 24Seven. Na een recent optreden in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht is het nu de beurt aan Vinkeveen om kennis te maken met het brede repertoire van de band. 24Seven brengt herkenbare muziek uit de jaren ’60, ’70 en ’80 en varieert van easy listening tot rock-’n-roll. Nummers van onder meer Status Quo, Creedence Clearwater Revival, Amy Winehouse, The Beatles en Joe Cocker passeren daarbij de revue.

Met het gevarieerde programma en het goede doel in het achterhoofd belooft het Midzomer Walnootfeest een laagdrempelige en sfeervolle middag te worden voor een breed publiek.

Op de foto: 24Seven ook op het Midzomer Walnootfeest. Foto: aangeleverd.