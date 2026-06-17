Definitief ontwerp vernieuwing Skatepark Meerwijk in zicht

Uithoorn – Afgelopen 9 juni was er een extra inloopavond voor de bewoners van Meerwijk en elders uit de gemeente. Zij kregen uitleg over de keuzes en aanpassingen die zijn uitgevoerd aan het Voorlopig Ontwerp Plus (VO+) van het skateparkterrein Meerwijk.

De meeste bezoekers toonden zich tevreden over de manier, waarop de eerdere suggesties en ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Zo wordt de nieuwe speelzone als mooi en uitdagend ervaren, ook voor de iets oudere kinderen. De skatebaan wordt gezien als gevarieerd en toegankelijk voor verschillende niveaus, met voldoende uitdaging voor beginners en meer gevorderde trucs.

Overlast beperkt

In het ontwerp zijn maatregelen genomen om geluidsoverlast te beperken; een ander aandachtpunt in eerdere presentaties. Verder wordt gekeken hoe met hekken en ballenvangers rondom het sportveld de overlast door afzwaaiende ballen kan worden geminimaliseerd. Verlichting blijft een belangrijk aandachtspunt. Het huidige bestemmingsplan van het natuurgebied laat nachtelijke verlichting niet toe. De nadruk ligt nu op optimaal gebruik overdag en minimale verstoring van de rust voor omwonenden en dieren na zonsondergang.

Definitief ontwerp en uitvoering

In de komende periode worden de laatste aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd. Daarna wordt het Definitief Ontwerp (DO) vastgesteld door het college en wordt de raad geïnformeerd. Naar verwachting wordt in het najaar gestart met de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden. Deze zal waarschijnlijk in fases plaatsvinden en ongeveer een halfjaar duren. Met een feestelijk buurtmoment wordt ook de naam voor nieuwe park bekendgemaakt. Als alles volgens planning verloopt, kan het park in het voorjaar van volgend jaar feestelijk worden geopend.

Op de foto: Bewoners van Meerwijk bekijken het ontwerp. Foto: Gemeente Uithoorn.