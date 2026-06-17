Vinkeveen – De jaarlijkse ontmoetingsmiddag van Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen in de kantine van Hertha was opnieuw een succes. Naast ontmoeten en praten met bekenden was er een wervelend optreden van het huisvrouwenkoor De Dekselse Meiden uit Uithoorn en omgeving, met Nederlandstalige liedjes met een humoristische knipoog naar het dagelijkse leven. Compleet maf, maar hartstikke leuk.

De ruim 50 gasten en vrijwilligers van Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen hadden een onvergetelijke middag en menig lied werd uit volle borst meegezongen. De middag was ook de start van de verkoop van de Zonnebloem-loten, waarvan het grootste deel van de inleg beschikbaar is voor de eigen afdeling.

Woensdag 15 juli staat de Zonnebloem weer op de jaarmarkt in Vinkeveen. Ook daar zijn loten weer te koop en daarnaast zijn potentiële vrijwilligers en gasten van harte welkom om te bespreken wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

Op de foto: Een deksels leuke Zonnebloem-middag. Foto: aangeleverd.