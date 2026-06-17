Verhalenroeitocht op Botshol

De Ronde Venen – In natuurgebied Botshol bij Vinkeveen en Abcoude wordt dinsdagavond 23 juni opnieuw een verhalenroeitocht georganiseerd door verhalenvertellers Joke Dekker en Elza Vis. De tocht, die dit jaar voor de 16e keer plaatsvindt, start om 19.00 uur bij Roeibotenverhuur Verweij, Botshol 14, Abcoude, en duurt tot 21.30 uur. Gastverteller dit jaar is Aaltje Segers. Deelname bedraagt 10 euro per persoon.

Tijdens de roeitocht varen deelnemers door het stille, waterrijke gebied van Botshol, terwijl de vertellers verhalen brengen die aansluiten bij de sfeer van het landschap. Niet zozeer kennis over flora en fauna staat centraal, maar vooral de beleving: tussen de rietkragen, langs bloeiende waterlelies en over smalle vaarten voeren de verhalen langs de wereld boven en onder de waterspiegel.

Halverwege de tocht wordt aangelegd bij een eiland, waar zittend in de boten een hapje en drankje wordt geserveerd. De vertellers wisselen daar van boot, waarna de tocht in de avondzon wordt vervolgd.

De organisatie wijst erop dat deelname alleen geschikt is voor mensen die goed ter been zijn en gemakkelijk in en uit een schommelende roeiboot kunnen stappen. Deelname is op eigen risico.

Aanmelden kan via Joke Dekker-Booij, telefoon 06 – 1081 4589.

Op de foto: Een verhalenroeitocht door Botshol. Foto: aangeleverd.