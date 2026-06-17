Verlies voor Jeu de Boulesclub Abcoude

Abcoude – Jeu de Boulesclub Abcoude speelde 14 juni een vriendschappelijke wedstrijd tegen Pétanque Lijnden op de sfeervolle boulodrôme aan de Molenweg in Abcoude. Beide teams bestonden uit tien doubletten (tweetallen). Er werd gespeeld over drie ronden met in totaal dertig partijen. Met 12-18 trok Pétanque Lijnden aan het langste eind, waardoor de wisselbeker naar Pétanque Lijnden ging. Wedstrijdleider Gerard Beers overhandigt de wisselbeker aan voorzitter Kees Groot van Pétanque Lijnden. Het beste individuele doublette kwam uit Abcoude: Dorine Lambrichts en Ahmo Muratovic wisten alle drie hun partijen te winnen met een saldo van maar liefst +23 scorepunten.

Bij Jeu de Boulesclub Abcoude staat het spelplezier centraal. Bij Pétanque Lijnden is dat niet anders en daarom spelen beide verenigingen jaarlijks graag tegen elkaar. Dat deze wedstrijd in een plezierige en sportieve sfeer verliep past dan ook in de jarenlange traditie. De wisselbeker doet zijn naam de laatste tijd echter geen eer aan: die blijft weer in Lijnden.

Meer weten over Jeu de Boulesclub Abcoude? Mail naar secretaris@jdbca.nl.

Op de foto: Wedstrijdleider Gerard Beers overhandigt de wisselbeker aan voorzitter Kees Groot van Pétanque Lijnden. Foto: aangeleverd.