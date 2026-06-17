Regio – Zes privétuinen in De Kwakel en Aalsmeer zijn – als onderdeel van het landelijke open tuinen weekend – zaterdag 20 juni van 12.00 tot 17.00 uur open voor een bezoek tijdens de landelijke open tuinen dagen van Groei&Bloei. Op drie startadressen zijn boekjes aanwezig met een overzicht van alle deelnemende tuinen, informatie over de tuinen en hun bijzonderheden. De eigenaren zijn aanwezig in de tuinen en willen op verzoek graag vertellen over hun hobby.

De open tuinen dag biedt een gevarieerd aanbod van verschillende tuinen. Er zijn grote parkachtige tuinen met een grote verzameling planten en soms met een vijver. Ook een kleinere tuin is te bezoeken. De startadressen zijn:

Uiterweg 142 in Aalsmeer. Een echte liefhebberstuin met veel variatie en prachtige borders. De tuin bestaat uit verschillende delen die ieder een eigen karakter hebben;

Achterweg 15 in De Kwakel. De tuin was vroeger boomgaard en groenentuin van een voormalige oude boerderij. Sinds een paar jaar staat er een prachtig nieuw houten huis en schitterende tuin;

Vuurlijn 36, zorgboerderij in De Kwakel. De grote tuin heeft een opvallende bloemenpracht. Rozen, hortensia’s, lavendel en kruiden. De snipperpaden lopen kronkelig tussen de heester- en vaste planten groepen. De voortuin is een formele tuin met gazon en witte rozenrand en zonnewijzer. Ook de grote groentetuin is te bezichtigen.

Voor meer informatie over de open tuinen en Groei&Bloei Aalsmeer e.o. kijk op: www.aalsmeer.groei.nl.

Meer dan duizend tuinen door heel Nederland zijn open.

Op de foto: Open tuinen dag 20 juni in De Kwakel en Aalsmeer. Foto: aangeleverd.