Aangrijpende film ‘Second Victims’ in Filmhuis Mijdrecht

Mijdrecht – ‘Second Victims’ is een onweerstaanbaar Deens drama over wat er gebeurt achter de ziekenhuismuren. De film won zes Robert Awards, waaronder beste Deense film en beste actrice en geldt al als één van de sterkste Europese films van 2025. De film draait donderdag 18 juni om 20.00 uur in Filmhuis Mijdrecht in ‘t Oude Parochiehuis.Kaarten kosten 10 euro en zijn via www.filmhuismijdrecht.nl te bestellen.

Alexandra is neuroloog. Ze werkt hard en ze werkt goed. In het overvolle ziekenhuis waar ze dagelijks haar diensten draait, is ze precies de dokter die iedereen wil hebben. Rustig en zeker van zichzelf. Ze begeleidt jonge artsen en houdt het hoofd koel als anderen dat niet meer kunnen. Voor haar is het ziekenhuis geen plek van angst. Het is haar thuis.

Maar dan gebeurt er iets. Een beslissing in een drukke nacht werpt een lange schaduw. Wat volgt is geen verhaal over fouten en straffen. Het is een verhaal over wat er van binnenuit met een mens kan gebeuren. Over de stilte die valt als het vertrouwen in jezelf begint te wankelen. Over de vraag hoe je verder gaat met een geweten dat niet zwijgt. ‘Second Victims’ is een film die lang nawerkt, omdat hij raakt aan iets wat veel mensen herkennen: de last van een keuze die je niet meer kunt terugdraaien.

‘Second Victims’ is het indrukwekkende regiedebuut van de Deense Zinnini Elkington, die opgroeide in een familie van zorgprofessionals. Die wereld kent ze zelf van binnen en dat voel je.

De film werd in Denemarken overladen met lof en prijzen. De onvergetelijke Özlem Saglanmak draagt de film met spel dat je niet loslaat. Naast haar speelt de Deense filmlegende Trine Dyrholm een rol die ze met rust en precisie neerzet. Elkington brengt een ode aan iedereen die elke dag stilletjes het beste van zichzelf geeft.

Op de foto: Aangrijpende film ‘Second Victims’ draait in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.