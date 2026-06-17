De Ronde Venen/Amsterdam – Zevenenveertig Zonnebloemgasten en -vrijwilligers uit Wilnis, De Hoef en Abcoude vertrokken maandag 8 juni per bus naar het Friendship Sports Centre in Amsterdam voor een sportieve dag. De ochtend begon met koffie en appeltaart, waarna onder begeleiding van instructeurs verschillende balspelen en beweegactiviteiten volgden. Aansluitend werd een uitgebreide lunch geserveerd met tomatensoep, kipcurry en als afsluiting een Dame Blanche. Na afloop keerde het gezelschap voldaan terug naar huis. De deelnemers spraken van een geslaagde en gezellige dag. De activiteit werd mogelijk gemaakt door de Riki Stichting.
Op de foto: Een sportief Zonnebloemdagje in Amsterdam. Foto: aangeleverd.