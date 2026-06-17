AJOC Festival pakt uit met vernieuwd terrein en reuzenrad

Mijdrecht – Het AJOC Festival keert komend weekend – 19, 20 en 21 juni – terug aan het Molenland in Mijdrecht en presenteert zich dit jaar nadrukkelijk vernieuwd. Het door vrijwilligers georganiseerde evenement biedt een nieuwe festivaltent, een heringericht terrein, een uitgebreid foodplein en een bijna 40 meter hoog reuzenrad als blikvanger. Daarnaast staat een breed muzikaal programma gepland en wordt zaterdag de WK-voetbalwedstrijd Nederland – Zweden op een groot scherm uitgezonden.

Vaste ontmoetingsplek

Het AJOC Festival is al jaren een vaste ontmoetingsplek voor inwoners van De Ronde Venen en de regio. Met de inzet van tientallen vrijwilligers en de steun van lokale sponsoren blijft het evenement toegankelijk voor een breed publiek. Volgens Nicole de Jong namens de organisatie is bewust gekozen voor vernieuwing. “Met de nieuwe tent, het reuzenrad en de vernieuwde terreinindeling krijgt het festival een completere beleving, terwijl het laagdrempelige karakter behouden blijft.”

Gevarieerd muziekprogramma

Het muziekprogramma is gevarieerd opgezet. Op het affiche staan onder meer The Euro’s, Waterproof Shampoo en Legends. Daarnaast zijn er optredens van Wolter Kroes, Django Wagner, Wesly Bronkhorst en Martijn Fischer, die het repertoire van Hazes vertolkt. Voor liefhebbers van feest- en dancemuziek verzorgen Beatcrooks en Stakelgek diverse dj-sets.

Zaterdag staat mede in het teken van voetbal, met een live-uitzending van Nederland – Zweden op een groot scherm. Om gezinnen de kans te geven de wedstrijd samen te volgen, hebben kinderen tot en met 15 jaar tot 19.00 uur gratis toegang en zijn zij welkom tot 21.00 uur.

Zondag wordt het festival afgesloten met de jaarlijkse spektakeldag. Het achterliggende weiland verandert in een terrein vol activiteiten, waaronder springkussens, demonstraties, optredens en kinderentertainment. Onder meer Braaap, Dance Valley en dweilorkest Heavy Hoempa zijn van de partij. Ook zijn er een politiehondenshow, een fakir en een meet & greet met Paw Patrol-figuren. Monique Smit zorgt met Kidspop voor een interactief optreden. Kinderen tot en met 12 jaar hebben deze dag gratis toegang.

Het festivalterrein opent vrijdag om 20.00 uur, zaterdag om 17.00 uur en zondag om 12.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.ajocfestival.nl, waar ook een voordelig weekendticket beschikbaar is.

Op de foto (boven): Het ‘oude’ festivalterrein is compleet vernieuwd. Foto: AJOC.

Een sfeerbeeld van verleden jaar. Foto: AJOC.