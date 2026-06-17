Praktische tips over voeding en dagelijks functioneren tijdens informatieavond in Vinkeveen over dementie

Vinkeveen – Dementiezorg De Ronde Venen, onderdeel van Samens, organiseert 24 juni een interessante informatieavond in de Welzijnszaal van Maria Oord aan de Herenweg 69 in Vinkeveen. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur. Bezoekers zijn vanaf 19.15 uur welkom.

Tijdens deze avond delen twee deskundigen van Careyn hun kennis en ervaring. Diëtist Sandra van Loenen vertelt over het belang van goede voeding bij dementie. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals veranderingen in eetgedrag, ongeremd eten, weerstand tegen eten, de invloed van ouderdom en medicatie, preventie van gezondheidsproblemen en slikklachten.

Daarnaast geeft ergotherapeut Gabriëlle Hageraats praktische handvatten voor de omgang met mensen met dementie. Zij legt uit hoe belangrijk het is om mensen zoveel mogelijk zelf actief te laten blijven en bespreekt welke hulpmiddelen en aanpassingen in huis daarbij kunnen ondersteunen. De bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers, mensen met geheugen-problemen, zorgprofessionals en iedereen die meer wil weten over dementie. Aanmelden kan via mantelzorg@stichtingsamens.nl of telefonisch via 0297 – 230 280.

Wie graag op de hoogte blijft van toekomstige activiteiten van Dementiezorg De Ronde Venen kan dit eveneens doorgeven. Vraag daarbij naar Ester of Tanja. Meer informatie over mantelzorg en het aanmelden als mantelzorger is te vinden op www.mantelzorgderondevenen.nl.