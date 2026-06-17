Mijdrecht – Coverband Butterflies & Zebra’s staat zaterdag 27 juni opnieuw op het podium van ‘t Oude Parochiehuis aan Bozenhoven 152 in Mijdrecht. Het wordt de derde keer in anderhalf jaar dat de band er optreedt. De vijfkoppige formatie brengt een avond vol herkenbare pop- en rockklassiekers uit verschillende decennia. Op het repertoire staan nummers van onder meer Dire Straits, Golden Earring, David Bowie, De Dijk en vele andere bekende artiesten.

Butterflies & Zebra’s staat bekend om de energieke live-uitvoering en afwisseling tussen stevige rocksongs en bekende meezingers. Ondersteund met een wervelende lichtshow belooft Butterflies & Zebra’s opnieuw een sfeervolle muziekavond in ‘t Oude Parochiehuis. Het optreden begint rond 20.30. De toegang is gratis.

Op de foto: Butterflies & Zebra’s opnieuw in ‘t Oude Parochiehuis. Foto: aangeleverd.