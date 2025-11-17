‘Zelfs als iedereen gelijk heeft, moeten we er nog samen uit zien te komen’

Uithoorn – De maand oktober was hectisch. In de landelijke verkiezingscampagne kozen de politieke partijen vooral om de aanval te kiezen in de debatten. In Uithoorn liepen demonstraties bij het gemeentehuis tegen de komst van AZC’s volledig uit de hand. De toon is harder geworden, verschillen scherper. Die ontwikkeling noemen we polarisatie, wat kan ontstaan door de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan, met name ook via de (sociale) media. Maar misschien kan juist het gesprek hierover helpen om elkaar weer te vinden.

Uithoorn landelijk nieuws

Afgelopen 14 november kwam Uithoorn negatief in het landelijke nieuws. Nadat er in september al was geprotesteerd bij het gemeentehuis door tegenstanders van twee AZC’s ging het nu helemaal mis en ontaarde de demonstratie in hevige rellen in Uithoorn. Aanleiding van het protest is een geplande AZC aan de Wiegerbruinlaan, waar volgens de planning 250 asielzoekers moeten worden opgevangen en nog een AZC op Amstelveens grondgebied, maar dicht tegen de bebouwde kom van Uithoorn, waar 280 mensen moeten worden opgevangen. Tijdens de demonstratie werd pijnlijk duidelijk dat mensen steeds extremere standpunten innemen en er minder ruimte is voor grijstinten of nuance.

Samenleving bij elkaar houden

Burgemeester Heiliegers is zich ervan bewust dat asielopvang in onze gemeente veel mensen raakt. Hij gaf als reactie op de uit de hand gelopen demonstratie aan dat iedereen zich veilig moet voelen om zijn mening te geven, of je nu voor of tegen de opvang bent. Echter bedreiging, geweld of verstoring van het democratisch proces zijn grenzen die we niet kunnen accepteren en we als samenleving in Uithoorn ook niet moeten willen. Hij zei; “We laten ons niet meeslepen door de luidste of felste stemmen. Een grote meerderheid van de inwoners van Uithoorn is betrokken en denkt mee. Dat is de basis om verder te bouwen. Dat is precies zoals we in de gemeente Uithoorn gewend zijn om kwesties op te lossen. Zo houden we de samenleving bij elkaar.”

Zowel voor- als tegenstanders

Terwijl er buiten met vuurwerk en eieren naar de politie werd door gegooid was er in het gemeentehuis een commissievergadering waardoor zowel voor- als tegenstanders de ruimte kregen om voor de commissieleden te spreken. Een van de insprekers was Henk Mathlener de voorzitter Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. In een gesprek met Henk laat hij weten ieders mening te respecteren, maar dat hij erg geschrokken was van wat er zich op 14 oktober had afgespeeld. Iedereen heeft zijn eigen gelijk, maar dit is niet de manier naar zijn mening om eruit te komen met elkaar. “We moeten met elkaar in gesprek blijven”; zegt hij.

Signaal opgepakt

Henk vertelt, dat hij geregeld aanschuift bij gesprekken met de Voedselbank en vluchtelingenwerk in Uithoorn. “Mensen van goede wil. Je krijgt dan de verhalen van de andere kant van het verhaal te horen. Het is allemaal niet zo zwart wit. Het heeft veel te maken met beleid en nu worden mensen die gevlucht zijn voor geweld in eigen land en al in soms onmenselijke problemen zitten hier als zondebok aangewezen. Gevolg dat er veel angst is bij cliënten van de Voedselbank en vluchtelingenwerk” vervolgt Henk. Maar in het overleg onderkende zij dat de demonstratie natuurlijk wel een signaal was van mensen die hun onvrede willen uiten. “Dat signaal hebben we opgepakt en we zochten naar een manier om met elkaar in gesprek te blijven. Tegen elkaar schreeuwen en eieren naar elkaar gooien helpt niet.”

Dringende oproep

Henk doet een dringende oproep tegen polarisatie.” Steeds vaker horen we inwoners zeggen: Er wordt niet meer écht geluisterd. Mensen maken zich zorgen over hoe we met elkaar omgaan in het dorp, in de straat en in het land. We leven in een tijd, waarin meningen elkaar steeds vaker raken, botsen of voorbijgaan. In de landelijke politiek is dat dagelijks te zien en lokaal is het niet anders. De kunst is om elkaar te blijven horen, ook als we het niet eens zijn. Want verschil van mening is niet het probleem, het is vaak de manier waarop we ermee omgaan. In het overleg kwamen Henk en zijn gesprekspartners van Vluchtelingenwerk op het idee om een poster te maken met een oproep om er samen uit te komen in Uithoorn. Een oproep tegen polarisatie. Deze poster met de pakkende tekst: ‘Zelfs als iedereen gelijk heeft, moeten we er nog samen uit zien te komen’, die via de Nieuwe Meerbode als bijlage werd verspreid.”

Uithoorn samen sterk

Een mooi initiatief. De vraag blijft echter hoe komen we weer een stukje dichter bij elkaar? Om onze burgemeester te citeren lijkt een oplossing dat we ons niet moeten laten meeslepen door de luidste of felste stemmen. Een grote meerderheid van de inwoners van Uithoorn is namelijk betrokken en denkt mee. Dat is de juiste basis om verder te bouwen. Dat is precies zoals we in de gemeente Uithoorn altijd gewend zijn geweest om kwesties samen op te lossen. Zo houden we de samenleving bij elkaar. Dat is ook precies waar de poster toe oproept en laten we ervoor gaan wat onder op de poster met dikke letters nog stond geschreven: ‘Uithoorn samen sterk’

Polarisatie kan soms iets blootleggen wat onder de oppervlakte borrelt. “Als we die spanning gebruiken om het gesprek aan te gaan, kan dat juist leiden tot begrip of verandering. Maar dan moeten we wel naar elkaar luisteren en bereid zijn om samen een oplossing te zoeken. Iedereen moet bij zichzelf afvragen wat je kan bijdragen aan een oplossing.” Henk geeft nog duidelijk aan dat hij ook niet in zijn functie van voorzitter heeft ingesproken, maar als persoon daar is gaan staan om een tegengeluid te laten horen. Hij heeft absoluut ook goed geluisterd naar de andere sprekers en sluit af met de woorden: “Ik zie beide kanten die spelen in de samenleving en weet uit ervaring dat mensen ook bereid zijn om elkaar te helpen. Laten we dat als uitgangspunt nemen.”

Nu worden mensen die gevlucht zijn voor geweld in eigen land en al in soms onmenselijke problemen zitten hier als zondebok aangewezen. Foto: archief Nieuwe Meerbode.