Zakkenrollerij op Zijdelwaardplein

Uithoorn – Op zaterdag 18 augustus is een inwoonster de dupe geworden van zakkenrollerij. Op het Zijdelwaardplein, aan de achterzijde bij de apotheek, botste een man tegen haar op. Hij maakte zijn excuses en ging er snel vandoor.

Even later bij het tankstation bemerkte de vrouw dat haar portefeuille met contant geld en diverse pasjes uit haar tas was verdwenen. Direct heeft zij de bankpassen laten blokkeren.

De zakkenroller is zo goed als zeker de man die tegen haar aan botste. Het betreft een man van ongeveer 30 tot 40 jaar oud met een getinte huidskleur. Hij heeft een tenger postuur, kort geknipt zwart haar en zag er goed verzorgd uit.

Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.