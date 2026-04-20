Vakantieopvang konijnen en cavia’s bij Boerenvreugd

Aalsmeer – De zomervakantie staat weer voor de deur. Wie een logeeradres voor zijn of haar konijn of cavia zoekt tijdens de vakantie is bij Boerenvreugd aan het goede adres. De hooiberg van de kinderboerderij wordt weer omgebouwd tot vakantieopvang en de vrijwilligers en OTT boeren en boerinnen verwelkomen konijnen en cavia’s graag voor een vakantie op Boerenvreugd.

Vorig jaar besloot Boerenvreugd te stoppen met de vakantieopvang vanwege verscherpte wet- en regelgeving. Echter nu er nog eens goed gekeken is naar deze nieuwe regels blijkt het toch mogelijk om de vakantieopvang te blijven aanbieden.

Voor komende zomer zijn er nog opvangplekken beschikbaar. Vanaf 8 euro per dag kunnen de dieren terecht bij Boerenvreugd. Aanmelden voor de zomervakantie kan tot uiterlijk 20 juni. Meer informatie, waaronder de aanmeldprocedure, voorwaarden en prijzen zijn te vinden op de website van de kinderboerderij www.boerenvreugd.nl/dieren/.



Foto: Vakantieopvang voor konijnen en cavia’s bij Boerenvreugd (aangeleverd).