Music in the Air (150): Cees Tas

Door Rein van der Zee

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Cees?

“Heel belangrijk, het loopt als een rode draad door mijn leven. Normaal relativeer ik veel maar met muziek kan ik emotioneel worden. Kippenvel kan ik er door krijgen…”

Wanneer kwam je in aanraking met muziek?

“Als kind zat ik op emmers te drummen met tonkinstokken. Op mijn tiende kreeg ik voor mijn verjaardag een klein drumstel, later volgde ik drumles. Mijn vader draaide veel muziek thuis, bijvoorbeeld ’s avonds na het eten. Dat wakkerde mij aan, muziek van o.a. Joe Cocker, Ry Cooder, soul, blues, funk, reggae, maar ook Led Zeppelin en Deep Purple. Ik vind de Nederlandse band TheWolff ook erg goed.

Ik ben begonnen met blokfluitles van Erica de Ridder en heb pianoles gevolgd, en heb ook nog een beetje trompet gespeeld.”

En ging je ook in bands spelen?

“Op mijn 12e of 13e begon ik samen met Chris Clemens mijn eerste bandje, The Green Nose Diggers. Toen kwam ik in Hasty Marriage en later drumde ik ook in de band Rood. Met Hasty repeteerden thuis in de schuur. In huis hebben we een aantal cd opnames gemaakt. Alles mocht. ‘Schoon d’r in en schoon d’r uit’ was het motto. Nu speel ik in Ten Beers After. Allemaal Aalsmeerse groepen.”

Je hebt zeker wel wat meegemaakt in deze bands?

“Met Rood traden wij een keer op tijdens de Aalsmeerse feestweek. We maakten een rekening van 1000 euro, met vervolgens: korting wegens het maken van valse noten, overmatig drankgebruik van de bassist etc etc tot aan het afgesproken bedrag. We zaten toen vol met grappen en grollen.

Ooit speelden wij met Rood in Nieuwveen in café Merakels. Destijds hadden we een violiste erbij. Het aanwezige publiek was al aardig beschonken en riep luidkeels: “Speluhh! Violen!” Een aantal bezoekers viel ladderzat op het podium. Onze zangeres Ingrid riep toen: “Wat een toestand…” Dat werd uiteindelijk onze slogan.

Met Ten Beers After traden we een keer op in Monnickendam en deden het nummer Jericho van Simply Red, ik vond dat nooit een lekkere song. Er was een vrouw in het publiek die helemaal uit haar dak ging. Er zit veel spanning in dit nummer en pas toen begon ik de song te begrijpen…”

Heb jij nog een speciale muziekherinnering?

“Dat is Little Sister van Ry Cooder.” Dat roept de sfeer van vroeger thuis op.”

En hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik blijf graag doorspelen met Ten Beers After, een te gekke groep en toffe mensen om mee te musiceren.”

Opnames met de band Rood. (Eigen foto)