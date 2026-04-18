Onderscheiding voor Opkikker ambassadeur Daan

Kudelstaart – Daan uit Kudelstaart heeft afgelopen zondag, samen met zijn vader, moeder en zussen, kunnen genieten van de speciale Ambassadeursdag in Walibi Holland in Biddinghuizen. Deze dag werd hen aangeboden door Stichting Opkikker. Voor Daan werd deze dag extra bijzonder toen hij naar voren geroepen werd. Wat bleek? Daan kreeg de exclusieve Opkikkermedaille opgespeld, omdat hij zich zo inzet voor zijn zieke lotgenootjes!

Daan heeft in het verleden samen met zijn familie een Opkikkerdag meegemaakt, omdat zijn ziekte, jeugdreuma, veel impact heeft op het dagelijks leven van hem en zijn familie. Hij zet zich sindsdien in voor Stichting Opkikker als Opkikker ambassadeur. Op die manier hoopt hij ook andere gezinnen te kunnen helpen. Dit is niet onopgemerkt gebleven! Zondag werd Daan tijdens de ceremonie naar voren geroepen om de speciale Opkikker onderscheiding in ontvangst te nemen.

Stel dat je te horen krijgt dat jouw kind heel erg ziek is of jij zelf ziek bent. Het zal je maar overkomen! Vanaf dat moment staat je wereld op z’n kop. Langdurig ziek zijn heeft namelijk een enorme impact: het vraagt veel energie en doorzettingsvermogen. Stichting Opkikker organiseert voor deze gezinnen daarom een Opkikkerdag, waarbij ze de hele dag verrast worden met activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd zijn. Na afloop van de Opkikkerdag kunnen de kinderen ervoor kiezen om Opkikker ambassadeur te worden. Zij weten tenslotte als geen ander hoe het is om zo een onbezorgde dag te krijgen. Als ambassadeur doen zij (mee met) allerlei acties om geld op te halen voor de Opkikkerdagen of om de stichting meer bekendheid te geven. Door het ambassadeurschap probeert de stichting deze kinderen trots, eigenwaarde, verantwoordelijkheid, sociaal contact en kracht te geven. Met als uitgangspunt de transformatie van patiënt naar ambassadeur.

De Ambassadeursdagen zijn een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Opkikker om ambassadeursgezinnen weer een moment van ontspanning aan te bieden en hen te bedanken voor wat zij allemaal doen. Dit jaar vond dit evenement plaats in Walibi Holland in Biddinghuizen. In totaal ontvingen zij op zaterdag 11 en zondag 12 april ruim 2200 gezinnen. Dit weekend is voor de gezinnen een jaarlijks lichtpuntje en is een uitermate geschikt moment voor lotgenotencontact.Stichting Opkikker is geheel zelfstandig en afhankelijk van zakelijk en particulier initiatief. Meer informatie over het werk van Stichting Opkikker is te vinden op www.opkikker.nl.

Foto: Exclusieve Opkikkermedaille voor Daan uit Kudelstaart (foto aangeleverd).