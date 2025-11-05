Wonen aan de Sportlaan: 37 kansen voor jongeren en starters

Uithoorn – Onlangs ontvingen 37 enthousiaste bewoners de sleutel voor hun nieuw opgeleverde appartement aan de Sportlaan in Uithoorn. Een bijzonder moment, want voor velen betekent dit de start van een nieuwe fase. Eigen Haard bouwde 27 woningen voor starters op de woningmarkt en tien woningen voor jongeren met autisme van woongroep Dali. Met dit nieuwbouwproject draagt de woning-corporatie Eigen Haard bij aan buurten waar mensen zich thuis voelen, elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken.

Betaalbaar thuis

Van de 37 woningen zijn er tien speciaal bestemd voor woongroep Dalí. De andere 27 sociale en midden huurwoningen zijn voor jongeren en starters tot 35 jaar. Hiermee wordt de doorstroming op de woningmarkt in de gemeente vergroot en krijgen mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huur of een koopwoning een kans op een betaalbaar thuis. Zo ontstaat er een buurt waar mensen zich welkom voelen, elkaar leren kennen en samen een gemeenschap vormen.

Inclusief woonproject

Eigen Haard-bestuurder Anke Huntjens is trots op het resultaat: “In een samenleving die individualiseert en waar eenzaamheid toeneemt, is het belangrijk om plekken te bouwen waar contact vanzelf gaat en je weet dat je welkom bent. Voor jongeren is dat ook van groot belang. Daarom is dit inclusieve woonproject in Uithoorn ontzettend welkom. Het is een fijne pek waar jongeren hun eigen thuis kunnen vormgeven. Letterlijk: met een budget van € 5.000 richten ze zelf de gezamenlijke huiskamer in.”

Samenwerking

Het bouwproject aan de Sportlaan is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Eigen Haard, gemeente Uithoorn, Woongroep Dali – een initiatief van betrokken ouders en begeleiders – en supermarkt Aldi, die direct onder de nieuwbouwwoningen is gevestigd. De gemeente bracht de partijen bij elkaar en speelde een belangrijke rol in het realiseren van de 37 woningen. Op verzoek van een inwoner nam zij het initiatief om afspraken vast te leggen in een convenant met Eigen Haard, De Latei en vertegenwoordigers van de woongroep. Daarnaast faciliteerde de gemeente passende ondersteuning voor jongeren in de woongroep, in samenwerking met Amsterdam, Argonaut en de woongroep zelf.

Samen voor een vitale buurt

“Met deze ontwikkeling voegen we extra sociale en middenhuurwoningen toe”, zegt wethouder Ferry Hoekstra (wonen). “Het is een mooie kans voor woningzoekenden, zeker omdat we ook ruimte maken voor wonen en zorg. De combinatie met een winkel draagt ook bij aan een vitale buurt.”

Wethouder Jan Hazen (ruimtelijke ontwikkeling) vult aan: “Ik ben blij dat zo’n project in relatief korte tijd is gerealiseerd.”

Tot slot benadrukt wethouder José de Robles (maatschappelijke ondersteuning): “Als ik specifiek kijk naar woongroep Dali, dan is dit een prachtig voorbeeld van samen-werking tussen ouders, de gemeente en Eigen Haard. Fantastisch om te zien wat we samen bereiken.”

Op de foto: De nieuwe bewoners krijgen de sleutel van hun woning en een bijdrage voor de inrichting van de Dali-groepsruimte. Foto: Eigen Haard.