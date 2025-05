Winnende foto onthuld op elektrakastje bibliotheek

Uithoorn – Burgemeester Heiliegers onthulde woensdag 21 mei voor een groep enthousiaste inwoners de foto van Lies Sikkenga op het elektrakastje aan het Marktplein naast de bibliotheek in Uithoorn-Centrum.

Lies won de jaarlijkse fotowedstrijd die in februari 2025 plaatsvond ter ere van de verjaardag van de gemeente Uithoorn. Dit jaar was het thema ‘Omzien’.

Burgemeester Heiliegers zat in de jury van de fotowedstrijd. “Wat een prachtige, ontroerende beelden hebben wij gezien. Elk vertelt een uniek verhaal.” En over de winnares: “Lies, wat een schitterende foto, een prachtige weerspiegeling van het thema.”

‘Jouw idee, onze actie’

Nieuw dit jaar is dat de vijf winnende foto’s prominent te zien zijn in het straatbeeld, geplakt op verschillende elektrakastjes in de gemeente. Het idee kwam van inwoonster Jeannette Kleinendorst. Zij deed mee aan ‘Jouw idee, onze actie’ van het Cultuurplatform Uithoorn en de Kwakel (CPUK).

Betrokkenheid

De burgemeester was erg te spreken over haar idee. “Ik vind het geweldig om die kleurloze kastjes te gebruiken als canvas voor kunst in onze buitenruimte. We brengen de kunst letterlijk naar onze straten. Een prachtig voorbeeld van hoe betrokkenheid en samenwerking leiden tot iets moois voor de hele gemeenschap.”

Na de onthulling was er voor de aanwezigen een nazitje in de bibliotheek. Op een scherm waren de foto’s te zien van de vier overige finalisten, Rop Witteveen, Madelon van der Bijl, Karin Jansma en Mieke van der Veen. Ook hun foto’s zijn geplakt op elektrakastjes in de gemeente.

Lies Sikkenga (links) onthult met burgemeester Heiliegers en mede-jurylid Patrick Hesse de winnende foto op het elektrakastje bij de bibliotheek. Foto: Jasmijn Fotografeert.