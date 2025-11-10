Wijk De Legmeer in beweging

Uithoorn – De wijk De Legmeer bruist van activiteit. Buurtbeheer houdt bewoners niet alleen op de hoogte, maar nodigt hen ook uit om mee te doen en mee te denken. Van schoonmaakacties tot kunst in de openbare ruimte en plannen voor een gasvrije toekomst: er gebeurt veel achter de voordeuren en op straat.

Samen tegen zwerfvuil

Na de zomer zijn de maandelijkse zwerfvuilrondes weer van start gegaan. Op woensdagochtend trekken bewoners, gewapend met prikkers en vuilniszakken, door de wijk. Het is niet alleen een praktische actie, maar ook een sociaal moment. Rond 10.15 uur staat de koffie klaar in het Buurtsteunpunt aan het Legmeerplein, gevolgd door een spreekuur tot 12.00 uur. De eerstvolgende ronde is 3 december. Iedereen is welkom voor een schone wijk en een goed gesprek.

Snoeien? Laat het weten

De gemeente is bezig met snoeiwerkzaamheden. Bewoners kunnen via de BuitenBeter-app aangeven waar extra aandacht nodig is. Wie dat lastig vindt, kan suggesties mailen naar buurtbeheer.legmeer@gmail.com of langskomen tijdens het spreekuur. Buurtbeheer zorgt dat alle meldingen bij de gemeente terechtkomen.

Kunstwerk ‘Het Gezin’ krijgt nieuwe plek

De Legmeer krijgt binnenkort een eigen kunstwerk. Het beeld ‘Het Gezin’ van kunstenaar Cornelis Hund, dat jarenlang naast het gemeentehuis stond, verhuist naar het groen tussen Fazant en Bosmuis. De kunstcommissie van het Cultuurplatform Uithoorn De Kwakel (CPUK) koos deze plek vanwege de zichtbaarheid en sociale controle. Op 19 november plaatst Kunstwacht het beeld. Omwonenden ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

Stap naar een gasvrije toekomst

De Legmeer is aangewezen als eerste wijk in Uithoorn waar wordt gekeken naar alternatieven voor aardgas. Op 4 november organiseerde de gemeente een bewonersbijeenkomst in de Brede School (Randhoornweg 39) van 19.30 tot 21.30 uur. Meer informatie staat op www.uithoorn.nl/gasvrij. Bewoners kunnen hun mening delen via www.uithoorndenktmee.nl.

Neuwe Aldi geopend

In Kootpark Oost is twee weken geleden de nieuwe Aldi geopend. De oude winkel op het Legmeerplein wordt gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Tijdens een eerdere buurtmaaltijd konden bewoners hun wensen voor deze plannen delen.

Buurtmaaltijden: samen aan tafel

Ook dit schooljaar organiseert Buurtbeheer zes buurtmaaltijden in de Praktijkschool: drie lunches en drie diners. De eerste lunch is 17 november, het eerste diner 8 december. Kosten 11 euro voor lunch en 15 euro voor diner, waarvan Buurtbeheer 2 euro sponsort. Aanmelden kan via buurtbeheer.legmeer@gmail.com. Het kerstdiner krijgt een feestelijke omlijsting met het Dickenskoor onder leiding van Ferdinand Beuse.

Meer weten? Kijk op de website van de gemeente of mail Buurtbeheer.

Samen tegen zwerfvuil. Foto: aangeleverd.