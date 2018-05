Wie werkt er mee aan grenzeloos wandkleed?

Uithoorn – Grenzeloos is een project van de stichting Samen aan de Amstel. Door middel van dit project laten ze de verschillende culturen in Uithoorn en De Kwakel met elkaar kennis maken. Ze doen dat door samen te eten, door schaduwtheater en door het Grenzeloos Wandkleed. Verbinding is het sleutelwoord om met elkaar prettig te leven in Uithoorn en De Kwakel. Mensen uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden, met verschillende talenten kunnen met elkaar een samenleving creëren, waar men belangstelling heeft voor elkaar, elkaar de ruimte laat en elkaar ondersteunt als het nodig is. Hoe mooi is het om zo’n kleurrijke, inspirerende samenleving uit te beelden in een wandkleed, waarbij de delen met elkaar worden verbonden.

Inwoners maken op een stuk stof van 30 bij 30 cm iets wat voor hen symbool staat voor verbinding, vrijheid, contact. Je kunt kleuren kiezen, die je zelf mooi vindt. Allerlei technieken zijn toegestaan: naaien, breien, haken, textielstiften als de ondergrond maar textiel is. Alle blokken naaien ze aan elkaar tot één groot wandkleed! Zo leggen ze letterlijk de verbinding met elkaar.

Verschillende inwoners hebben al blokken gemaakt, zoals dames van Pavones, leerlingen van Thamen en de Praktijkschool, iemand van Ons Tweede Thuis. En leerlingen van de Vuurvogel gaan ermee aan de slag. Het doel is om het wandkleed zo groot mogelijk te maken. Daarom roepen ze iedereen op om een blok te maken.

Ria Zijlstra staat zaterdag 2 juni en zondag 3 juni op de kunstroute op het Zijdelveld. U kunt dan uw blok inleveren of ter plekke een blok maken. Er is materiaal aanwezig. Ria naait de blokken tijdens de kunstroute aan elkaar!