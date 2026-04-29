Raadscommissies in vergadering

Aalsmeer – Op woensdag 6 en donderdag 7 mei organiseert de gemeenteraad van Aalsmeer oordeelsvormende commissievergaderingen. De commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur behandelen diverse onderwerpen. De vergaderingen starten om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Woningen en appartementen

De commissie Ruimte gaat op 6 mei het TAM-omgevingsplan hoofdstuk 22f – Bilderdammerweg 6-20 vaststellen. Met dit voorstel kan de gemeente naast de 8 grondgebonden woningen 26 sociale huurappartementen realiseren.

Ook de inventarisatie van wensen en bedenkingen bij de verkoop van het Fort bij Kudelstaart aan een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) komt aan de orde en besproken wordt het adviesrecht van de gemeenteraad over het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten voor een verblijfsperiode van minder dan zes maanden, voor een gebruiksduur van tien jaar, op de locatie Linnaeuslaan 2a (voormalig Proefstation). Het college geeft een negatief advies en stelt voor geen toestemming te geven.

Kindcentrum en De Mikado

Op de agenda van de commissie Maatschappij en Bestuur op 7 mei staan de kredietaanvraag voor de nieuwbouw van Kindcentrum Oosteindedriehoek en de toekomst van De Mikado ‘Ontmoeten en verbinden’.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal. De vergaderingen zijn ook live en achteraf te volgen via www.aalsmeer.nl. Op de gemeentelijke zijn ook de agenda’s en bijbehorende stukken te raadplegen.