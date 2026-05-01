VVD, CDA en D66 willen door met huidige coalitie

Aalsmeer – Op 22 april heeft de verkenner zijn eindverslag gestuurd naar de raad en de burgemeester. Hierin gaf de verkenner onder andere aan dat de VVD, CDA en D66 hebben aangegeven met de huidige coalitie door te willen gaan, ze de afgelopen periode een overwegend goede samenwerking hebben ervaren en dit een goede en stabiele basis biedt voor de komende vier jaar.

Aanstellen formateur

De verkenner adviseert dan ook op korte termijn een formateur aan te stellen om samen met VVD, CDA en D66 een nieuw coalitieakkoord te schrijven. De VVD, CDA en D66 danken de verkenner de heer Van Der Zwaag voor het zorgvuldige werk en het eindverslag. Alle fracties hebben een gesprek gehad met de verkenner, hun voorkeuren kunnen aangeven, welke terugkomen in het eindverslag.

Coalitieakkoord

De drie partijen kunnen zich vinden in het advies van de verkenner en dragen twee formateurs voor; Sven Spaargaren en Bart Kabout. Binnenkort zullen de formateurs de drie partijen uitnodigen voor de coalitieonderhandelingen en het schrijven van een coalitieakkoord.