Rick Kruit van goaltjesdief naar jeugdtrainer

De Kwakel – Hij doet zijn naam eer aan: Rick Kruit (40) was in zijn glorietijd een explosieve voetballer. Razendsnel op de eerste meters, de schrik van de verdediging, een echte goalgetter. Sinds de spits van KDO zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen, is hij rustiger geworden. En fungeert hij als wijze en bevlogen jeugdcoach.

Bij KDO werd Kruit wel ‘goudhaantje’ genoemd. Omdat hij met zijn snelle acties een voetbalwedstrijd kon beslissen. En als anderen het koppie lieten hangen, zette hij met zijn grote mond de boel weer op scherp. Buiten de lijnen was hij dan weer die gezellige en enthousiaste jongen, die een biertje niet snel afsloeg en altijd was te porren voor een geintje.

Frommelen en schoffelen

Kruit: “Mijn sterke punt was doelpunten maken. Ik was een geboren frommelaar; op fysieke kracht pingelen en eruit komen. Dat vroeg wel veel van mijn lijf, ik heb blessures gehad aan kniebanden, enkels en kuiten. Daarnaast heb ik de nodige schoppen te verduren gehad. Want schoffelen was vaak het enige dat tegenstanders konden verzinnen om me af te stoppen.”

Zijn finest hour als speler beleefde Rick Kruit in 2017, toen hij een belangrijk aandeel had in de promotie van KDO-1 van de derde naar de tweede klasse. Nu is het tijd om zijn ervaring over te dragen aan de nieuwe generatie. Kruit heeft een groep jongens onder elf jaar onder zijn hoede, die hij de fijne kneepjes van de voetbalsport bijbrengt. Regelmatig laat hij hen oefenpotjes spelen in het strafschopgebied. Vier tegen vier, en dan oefenen op wenden, keren, overspelen, schieten en scoren. Want zo worden zijn pupillen balvast, sterk en behendig in de kleine ruimte.

Respect en discipline

Kruit: ‘Maar wat ik minstens zo belangrijk vind, is het bijbrengen van discipline. Zoals op tijd komen en je spullen op orde hebben. Tegelijk leer ik mijn jongens dat plezier maken net zo belangrijk is. En dat ze een tegenstander altijd met respect tegemoet moeten treden, want dan krijg je dat terug. Ik hoop, dat een aantal van mijn jeugdspelers in de toekomst de selectie van het eerste halen. Mex, mijn oudste zoon, heeft in elk geval meer talent dan ik. Naast zijn goede loopvermogen is hij ook nog eens tweebenig. Ik ben echt supertrots op hem.“ Meer informatie over jeugdvoetbal: kdo.nl/veldvoetbal.

Op de foto: Rick Kruit van goaltjesdief naar jeugdtrainer. Foto: aangeleverd.

