Grootse ontvangst voor Sinterklaas in Aalsmeer

Aalsmeer – Super druk was het zaterdag 17 november bij de intocht van Sinterklaas en heel veel Pieten in het Centrum. Even over twee uur in de middag arriveerde de Sint met liefst twee boten vol met pakjes en pepernoten. Onderweg had het gezelschap zwaar weer gehad, zo vertelde een Piet, dus ze waren blij voet aan wal te kunnen zetten in het zonnige Aalsmeer.

Zo’n half uur voor de ontvangst stroomde het landje naast het zorgcentrum aan de Ringvaart vol met kinderen en (groot)ouders. Vol verwachting werd uitgekeken naar Sinterklaas en de Pieten. Er werd gezongen en bij het zien van de boten enthousiast gezwaaid.

De Pieten waren snel van de boten en deelden pepernoten uit en namen tekeningen en knutselwerkjes voor de Sint in ontvangst. Een groep Pieten ging alvast richting de winkelstraat en met de disco-Pieten werd een swingend feestje gebouwd in de Kanaalstraat. Daarna op naar korenmolen De Leeuw, want het was hoog tijd om meer pepernoten te gaan bakken. Er was gerekend op veel bezoekers, maar zoveel mensen. Het lijkt of het ieder jaar drukker wordt.

Sinterklaas ging te voet naar het praatjeshuis. Het werd een lange wandeling met veel stops. Er was volop aandacht voor alle jongens en meisjes en de Sint en de Pieten wilden best met hen op de foto. Wat was het gezellig! Ook tijdens het feest in het gemeentehuis. De burgerzaal was feestelijk aangekleed voor Sinterklaas. Na de officiele ontvangst door burgemeester Jeroen Nobel mochten de kinderen op het podium komen, er werden liedjes gezongen en de Pieten, die haalden allerlei grappige capriolen uit. Al met al een hele leuke middag in goede sfeer en heel veel vrolijke gezichten!