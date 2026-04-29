Thamen boekt eerste sweep tegen HCAW-2

Uithoorn – De honkballers van Thamen Uithoorn hebben afgelopen weekend twee overwinningen geboekt op HCAW-2 uit Bussum. Zowel vrijdag als zondag trok de ploeg aan het langste eind, waarmee de eerste sweep van het seizoen een feit is; het winnen van alle wedstrijden in een specifieke serie tegen dezelfde tegenstander.

Vrijdag begon Thamen thuis met een vroege achterstand. HCAW kwam op 0-1, maar daarna nam de thuisploeg het initiatief over. Jemail had het werpend goed onder controle en gaf de Bussumse slagploeg weinig ruimte. In de aanval wist Thamen het verschil te maken, met als hoogtepunt een homerun van Lucas Vos. In de zesde inning leidde dit tot een 5-2 voorsprong.HCAW kwam nog terug tot 5-4, maar verder liet Thamen het niet komen. In de slotfase werd de voorsprong uitgebreid en eindigde de wedstrijd in een duidelijke 11-4 overwinning.

Zondag liet Thamen een vergelijkbaar wedstrijdbeeld zien. Dit keer nam de ploeg al vroeg de leiding met 1-0, waarna de voorsprong werd uitgebouwd naar 4-0. In het midden van de wedstrijd kwam HCAW terug in de wedstrijd. Met een reeks korte tikken, alsof de mollen in het voorjaar wakker gemaakt moesten worden, draaiden zij de stand om naar 4-5.

Thamen herstelde zich echter snel. Met een aantal goede hits werd de achterstand omgezet in een 7-5 voorsprong. In de daaropvolgende innings liep de score verder op. Uiteindelijk werd de wedstrijd in de achtste inning beëindigd via de mercy rule bij een stand van 16-5. Met twee overwinningen op rij kan Thamen terugkijken op een succesvol weekend en de eerste sweep van het seizoen.

Volgende week neemt de ploeg uit Uithoorn het op tegen Jeka uit Breda. Zaterdag wordt er thuis gespeeld, gevolgd door een uitwedstrijd zondag in Breda.

Op de foto: Thamen boekte de eerste sweep van het seizoen tegen HCAW-2. Foto: aangeleverd.

