Sint en Pieten groots ontvangen in Wilnis

Sinterklaas is weer in het land. In Wilnis is hij groots en met veel spektakel ontvangen. Honderden Wilnissers waren naar het oude raadhuis gekomen want om 13.00 uur zou hij komen. De hoofd Piet was reeds vooruit gestuurd en vermaakte de kinderen met grapjes en liedjes. Even over 13.00 uur sirenes. Maar liefst drie brandweerwagens kwamen het dorp binnen rijden met loeiende sirenes. Brand? nee al snel werd Sinterklaas gezien in de voorste brandweerwagen en in de andere zaten de Pieten.

Onder luid gejuich werd de Sint verwelkomt. Ook wethouder Rein Kroon stapte zat in de brandweerwagen en verwelkomde de Sint officieel. Daarin nam de Sint plaatst in een mooie stoel en konden alle kinderen die dat wilde met hun grote vriend op de foto..