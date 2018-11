Sint veilig in Uithoorn aangekomen

Uithoorn – Uithoorn had het weer voor elkaar. Uren voor hij officieel aan zou komen in Nederland, meerde zijn boot met een deel van zijn gevolg weer aan, aan de oever van de Amstel in het Oude Dorp.

Duizenden kinderen, vaders, moeders, opa’s, oma’s ooms en tantes stonden de Sint op te wachten. Na een welkomswoord van de nieuwe burgemeester ging hij wandelend richting winkelcentrum Amstelplein.

Hij nam alle tijd en na ruim een uur kwam hij aan. Ook hier werd hij welkom geheten en kreeg ieder kind de kans om even met hem of een van zijn Pieten op de foto te gaan.

Na een uurtje daar ging de Sint lunchen en rond de klok van twee zal hij winkelcentrum Zijdelwaard nog met een bezoek vereren en vanavond nog naar de Kwakel. Hij heeft het er op zijn oude dag maar druk mee.