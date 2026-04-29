Yvon van Haaften: ‘Iedereen kent een eigen geluksmoment’

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Dat je vanaf de zijlijn ook een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de Geluksroute bewijst fotografe en grafisch ontwerpster Yvon van Haaften. Al voor het vijfde jaar is zij degene die zorgt voor de publieke uitstraling van de Geluksroute. Initiatiefneemster Trudy Rothe beschikt over de gave de juiste mensen om zich heen te verzamelen die vanuit het hart hun medewerking verlenen om de Geluksroute Aalsmeer tot een succes te maken. Want ook zij gaan ervan uit dat geluk brengen net zo gelukkig maakt als het geluk ontvangen. Binnen de fotografie onderscheidt Yvon zich van andere fotografen met haar oorspronkelijke eigen stijl en handschrift. Geïnspireerd door de natuur en alles wat haar interesse heeft, buigt ze foto’s om naar wat ze zelf ‘dramagrafie’ noemt. De beelden zijn donker, intens en vol verhalen – ze trekken de kijker onherroepelijk naar binnen. Uit deze unieke benadering groeide een eigen stijl: novygrafie. Het levert prachtige resultaten op waardoor je als kijker wordt geprikkeld anders te leren kijken. In principe is dat ook de bedoeling van kunst. Kijkers meenemen naar een fantasierijke wereld waaraan een eigen invulling kan worden gegeven.

Aansprekend ontwerp

Bij de vormgeving van de Geluksroute was Yvon natuurlijk meer gebonden aan een thema, in dit geval gaat het om Geluk! Maar telkens weer is zij er in geslaagd beeld en taal zo met elkaar te verbinden dat beiden tot hun recht komen. Ook de kleurenkeuze zorgt voor een uitstraling die mensen aanspreekt. Aan Yvon of Novy de vraag hoe en welke ontwerpen zij heeft bedacht en wat daar allemaal bij kwam kijken. Via de mail was dit haar antwoord: ‘Ontwerpen maken is mij niet geheel vreemd daar ik lang bij een uitgeverij heb gewerkt. Nou ja, ik vind het nog steeds enorm leuk om te doen. Het is een goede combinatie, iets voor een ander te betekenen wat jij kan en daar dan plezier aan beleven. In de eerste instantie dacht ik dat het één ontwerp zou worden (een vast logo) maar langzaamaan gaat de vormgeving toch richting andere kleuren en uitstraling. En daar de presentatie vooral via social media verloopt, is het ook allemaal mogelijk filmpjes of bewegende presentaties te maken. Helemaal leuk! Het is mooi om te zien hoe ieder zijn eigen geluksmomenten beleefd: in mijn geval is creëren gewoon wel iets wat mij wel gelukkig maakt. Extra geslaagd als een ander het ook mooi vindt maar niet het belangrijkste doel. Er vooral zélf plezier in hebben. Jammer genoeg zal ik dit jaar zelf de Geluksroute niet kunnen bezoeken, ik ben dan met partner en hond op vakantie. Wandelen, daar word ik ook heel gelukkig van.’ Het Geluksweekend is op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Kijk voor meer informatie zoals adressen, tijden en namen van de geluksbrengers op www.geluksroute.nu. Voor contact kan een mail gestuurd worden naar geluksrouteaalsmeer@gmail.com.

Yvon van Haaften (eigen foto aangeleverd).