Bordspellen en dorpse gezelligheid

De Kwakel – In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16 organiseren vrijwilligers vrijdag 1 mei vanaf 19.30 uur voor de twaalfde keer een bordspellenavond: laagdrempelig, gemoedelijk en inmiddels vaste prik. Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Het succes zit niet in spektakel, maar in aandacht. Enthousiaste spelers nemen een gevarieerde selectie spellen mee, van eenvoudig instapmateriaal tot uitdagende strategische titels. Belangrijker nog: ze leggen spellen uit, spelen mee en helpen nieuwkomers op weg. Ervaring is geen vereiste; nieuwsgierigheid wel.

Elke editie staat een spel centraal. Deze keer is dat De zoektocht naar El Dorado, een toegankelijk racespel waarin elke keuze telt. Ga je voor snelheid of voor uitbreiding van je mogelijkheden? Het spel vraagt om afwegen, vooruitdenken en soms om het accepteren van beslissingen van anderen. Een kleine afspiegeling van het dagelijks leven. Soms ontstaat verbinding gewoon aan tafel, met een spel en wat tijd voor elkaar.

Nog vragen? Stuur dan een berichtje via Whatsapp of Signal naar Marco Redeman, 06 – 2063 4023 of word lid van de bordspel community. De bordspelavonden zijn maandelijks, maar in de zomervakantie niet.

Op de foto: De zoektocht naar El Dorado. Foto: aangeleverd.