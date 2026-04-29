Rijsenhout – Liefhebbers van tuinieren en buitenleven kunnen op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei hun hart ophalen tijdens de Moestuindagen bij The Fig Tree in Rijsenhout. Tijdens deze twee inspirerende dagen staat alles in het teken van zelf kweken, duurzaam leven en genieten van het seizoen. Bezoekers kunnen kennismaken met een uitgebreid aanbod aan jonge groenteplanten, kruiden, bloemenstekken en bijzondere klimplanten.

Voor een ieder is er volop keuze om de eigen tuin, kas of balkon verder in te richten voor het nieuwe groeiseizoen. Ook zal er een eerste oogst beschikbaar zijn voor de verkoop, zolang de voorraad strekt en worden rondleidingen over het terrein gegeven. De Moestuindagen op 1 en 2 mei zijn van 10.30 tot 13.00 uur bij The Fig Tree aan de Aalsmeerderdijk 550 in Rijsenhout. De toegang is gratis en iedereen met interesse in groen, tuinieren en duurzaamheid is van harte welkom.

