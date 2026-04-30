Geen zeggenschap gemeente over huisvesting statushouders

Aalsmeer – De komst van de veertig statushouders ofwel nareizigers in hotel de Jonge Heertjes heeft nogal wat reacties opgeleverd. De gemeente heeft, in tegenstelling tot wat deze week op de voorpagina van de krant staat, geen zeggenschap over de komst van deze vrouwen en kinderen. De gemeente is geen partij in deze ontwikkeling en heeft alleen een rol in het bewaken van de lokale regelgeving.

Het COA draagt de volledige verantwoordelijkheid voor begeleiding en kosten van de hotelopvang. Het college komt later deze week met de beantwoording van vragen van de gemeenteraad. Verder wordt er gewerkt aan een Q&A (Vragen en antwoorden) over de opvang in het hotel.

