4 en 5 mei in Uithoorn en De Kwakel

Maandag 4 mei

De Kwakel: De officiële dodenherdenking vindt plaats in het Egeltjesbos bij het monument ‘Vrijheid groeit’. Deze herdenking wordt georganiseerd door het 4 mei comité De Kwakel in het Egeltjesbos, achter in de kuil bij het stiltemonument ‘Vrijheid groeit’, een nazaat van de Anne Frankboom. Vanaf 19.15 uur is iedereen van harte welkom. Rond 19.30 uur start de herdenking. De scoutingleden van St. Joannes nemen traditiegetrouw plaats bij hun zelf gepionierde toren, waar de vlag halfstok wordt gehesen. Voor bezoekers die liever willen zitten, worden bankjes geplaatst. Met muziek en gedichten wordt stilgestaan bij hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Kort voor 20.00 uur klinkt de taptoe, gespeeld door een trompettist, waarna twee minuten stilte volgen. Aansluitend leggen verschillende Kwakelse verenigingen en groepen een krans bij het monument. Tot slot krijgt iedereen de gelegenheid om een bloem neer te leggen bij het stiltemonument. De bloemen worden door de organisatie beschikbaar gesteld.

Uithoorn: De herdenking vindt plaats bij het Stiltemonument bij de Thamerkerk, voorafgegaan door een stille tocht. Het thema voor 2026 is ‘De geschiedenis leren begrijpen’.

Bevrijdingsdag 5 mei

De Kwakel: In Dorpshuis De Quakel wordt een 5 mei kaartmiddag (klaverjassen) georganiseerd. Inschrijving begint om 13.00 uur en de start is om 13.30 uur.

Uithoorn: Traditioneel brengt de atletiekvereniging AKU het vrijheidsvuur naar Uithoorn, met ontvangst bij winkelcentrum Zijdelwaard. Verder zijn er volop (kinder)verkoopactiviteit op de bekende kleedjes.

De lokale herdenkingen zijn te volgen via Rick FM (106.3 FM).

