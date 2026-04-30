Vrijheidsconcert met Amstel Gospel Choir

Aalsmeer – Vier de vrijheid met muziek die raakt! Op zondagmiddag 3 mei organiseert Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer in samenwerking met Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en het Flower Art Museum een bijzonder Vrijheidsconcert in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.

Het Amstel Gospel Choir – één van de meest swingende gospelkoren van Nederland – brengt een middag vol energie, warmte en muzikaliteit. Met hun krachtige stemmen en aanstekelijke enthousiasme weten de zangers elk publiek te raken. Speciaal voor dit concert, in aanloop naar 4 en 5 mei, is een inspirerend programma samengesteld rond thema’s als hoop, liefde, veerkracht, verbondenheid en vertrouwen.

Onder leiding van dirigent Vladimir Pairel zullen meeslepende gospels, moderne popsongs met een gospelgevoel en ontroerende ballads te horen zijn. Na het succesvolle kerstconcert in Aalsmeer belooft dit optreden van het Amstel Gospel Choir opnieuw een middag te worden vol sfeer, gezelligheid en samenzang. Laat je meevoeren, zing mee en beleef samen de kracht van muziek en vrijheid. Aanvang is 15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 uur. Kaartverkoop via www.skca.nl.

Foto: Het Amstel Gospel Choir (foto aangeleverd).