Swingende bluesrock in historische setting: 10AM naar Fort De Kwakel

De Kwakel – Fort De Kwakel verandert zaterdag 2 mei in een bruisende ontmoetingsplek voor muziekliefhebbers als de energieke band 10AM het podium betreedt. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom, de toegang is helemaal gratis.

Wie wel eens een optreden heeft meegemaakt in Fort De Kwakel weet dat deze plek meer is dan alleen een historische locatie. Het voormalige verdedigingswerk is uitgegroeid tot een intieme hotspot voor livemuziek en culturele evenementen. Regelmatig vinden hier optredens en open podia plaats, waar bezoekers in een ongedwongen sfeer kunnen genieten van muziek en gezelligheid. De combinatie van historie, laagdrempeligheid en livemuziek maakt het fort tot een geliefde plek voor zowel artiesten als publiek.

10AM: rauwe energie en herkenbare klassiekers

Met hun unieke mix van blues, rock en passie weet 10AM al jaren het publiek rechtstreeks in het hart te raken. Of je nu een trouwe fan bent of hen voor het eerst komt beluisteren, een ding is zeker: deze band laat niemand onbewogen. 10AM staat garant voor een avond vol dampende blues en stevige rock. Met een repertoire dat reikt van de jaren 70 tot nu brengen zij bekende nummers van onder meer ZZ Top, CCR, Free en Cuby + Blizzards tot leven. De 4-mans formatie beschikt over tientallen jaren gezamenlijke muzikale ervaring en weet als geen ander de zaal muzikaal te bespelen. Van meeslepende gitaarsolo’s tot rauwe vocalen: dit is muziek die je niet alleen hoort, maar vooral voelt.

Op de foto: 10AM: rauwe energie en herkenbare klassiekers. Foto: aangeleverd.