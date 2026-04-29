Uithoorn – Bij AH Jos van den Berg in Uithoorn is de emballageactie van Stichting Sterk voor Dieren van start, een actie met directe impact.

Met elke ingeleverde fles of blikje dragen klanten bij aan een groter doel: het mogelijk maken van noodzakelijke medische zorg voor huisdieren in minimagezinnen. Steunen kan tot en met 29 juni. De stichting hoopt dat zoveel mogelijk mensen de actie opmerken en meedoen. Want hoe groter de betrokkenheid, hoe meer dieren geholpen kunnen worden. Een klein gebaar bij de emballageautomaat kan zo het verschil maken tussen wel of geen zorg voor een dier in nood. Wie liever op een andere manier wil bijdragen, kan ook rechtstreeks een donatie doen via www.sterkvoordieren.com/doneer.

Op de foto: Statiegeldactie bij AH Jos van den Berg voor huisdieren in nood. Foto: aangeleverd.

