AKU-pupillen succesvol van start in pupillencompetitie

Uithoorn/Amsterdam – Voor de pupillen van atletiekvereniging AKU is zaterdag 18 april het competitieseizoen van start gegaan. De eerste wedstrijd werd georganiseerd bij Phanos in Amsterdam en vond plaats in het Olympisch Stadion. Een bijzondere ervaring voor de jonge atleten, die zich samen met ongeveer 290 jeugdatleten uit de regio meetten op verschillende meerkamponderdelen.

In de ochtend kwamen de U8- en U9-jongens en -meisjes, de U11-meisjes en de U12-jongens in actie. Tijdens de estafettes verschenen vijf AKU-teams aan de start. De U8 en U9 liepen de 4×40 meter, terwijl de U11 en U12 uitkwamen op de 4×60 meter.

Het U8-team, bestaande uit Djayla Kames, Jente Hogerwerf, Junia Shaw en Tessa Muller, eindigde als derde. Bij de U9 werd het team van Aarav Patel, Duuk van Noord, Sten Jongewaard en Mathijs Ende vijfde. Linde Heemskerk, Livv de Kuijer, Prisha Singh en Vayenne de Cock behaalden bij de meisjes een knappe derde plaats. Het U12-team met Mohamed Abdirizak, Jotham Bitreysan, Stijn Hogerwerf en Yuvan Patankar eindigde als tweede. Een bijzonder hoogtepunt was de prestatie van de U9-meisjes Jayleigh Born, Jessie Wiersma, Inaya Gilles en Eline John. Zij verbraken het clubrecord op de 4×40 meter met een tijd van 29,15 seconden.

Sterke prestaties

Ook individueel werden sterke prestaties geleverd. Thijmen den Hartog en Matheus dos Santos (U8) verbeterden beiden hun persoonlijk record bij het verspringen. Luna Smeding en Sofie van Tilburg (U9) noteerden meerdere persoonlijke records. Tim Wijmans (U12) liep een persoonlijk record op de 60 meter sprint. Jayleigh Born (U9) sprong bovendien met 3,59 meter een nieuw clubrecord bij het verspringen en eindigde als tweede in de meerkamp. Jessie Wiersma (U9) won de 600 meter. Duuk van Noord (U9) behaalde de eerste plaats in het eindklassement van de meerkamp, terwijl Jotham Bitreysan (U12) als tweede eindigde.

In de middag kwamen de U10-jongens en -meisjes, de U11-jongens en de U12-meisjes in actie. Bij de 4×60 meter estafette voor de U10/U11-mix eindigde het team van Joep Hogerwerf, Sjoerd Stolwijk, Tijn Blijleven en Mees van Noord als derde. Bij de U10-meisjes werd het team van Loren Broers, Nine van Tilburg, Nora Gels en Roos Veerhuis tweede. De U12-meisjes verschenen met twee teams aan de start: Team 2 (Joy de Wildt, Cheyenne Born, Eden Roget en Maaike Ende) werd vierde, Team 1 (Evy Wiersma, Jette Koek, Milou de Lange en Nina de Lange) eindigde als vijfde.

Julia Go (U10) verbeterde haar persoonlijk record op de 1000 meter. Voor Noely Aprile (U10) was het haar eerste wedstrijddag in de competitie, waarbij zij meerdere persoonlijke records behaalde. Sjoerd Stolwijk (U10) eindigde zowel in de meerkamp als op de 1000 meter op een verdienstelijke tweede plaats. Milou de Lange (U12) sloot de dag af met een tweede plaats in de meerkamp.

Met veel persoonlijke records, podiumplaatsen en zelfs clubrecords kan AKU terugkijken op een geslaagde aftrap van het competitieseizoen.

Op de foto: AKU-pupillen succesvol van start in de pupillencompetitie. Foto: aangeleverd.

