Pramenrace: SPIE goes back to the Future!

Aalsmeer – Een volle FC Aalsmeer kantine vrijdagavond 7 september en dit was niet vanwege een voetbalfestijn. Een belangrijk treffen was het wel voor alle deelnemers aan de 33ste Pramenrace. Het Palaver vond plaats en tijdens deze altijd gezellige avond voor de tocht der tochten worden de startzakken uitgereikt aan de teams. Deze zitten vol met informatie over alle opdrachten en de items die meegenomen dienen te worden. Vergeet bijvoorbeeld niet om vier bollen wol in de praam of bok in te laden. In de Aalsmeerse kleuren (rood, groen en zwart) en een kleur naar keuze.

Praamontbijt

Tijdens het Palaver is ook de een na laatste opdracht bekend gemaakt. De allerlaatste opdracht wordt vandaag, zaterdag 8 september, bekend gemaakt. Terwijl menigeen nog rustig aan een kop koffie of thee zit, zijn de deelnemers aan de Pramenrace al vroeg op pad gegaan. Om 8.00 uur begint het praamontbijt bij ’t Drijfhuis en ook tijdens deze lekkere en gezellige samenkomst volgen instructies van het SPIE-bestuur. De laatsten, want in de middag is dan (eindelijk) zover:

Start bij Pontweg

Om 12.30 uur is de start van de Pramenrace met thema ‘Back to the Future’ bij de Pontweg. Ook zo benieuwd in welke outfits de teams zich gaan laten zien en hoe zij ingegaan zijn op het thema? Kijkers zijn uiteraard van harte welkom. De ‘stoet’ met zo’n 150 pramen en bokken voorbij zien komen kan langs de Ringvaart en in het Centrum. Bij het Praamplein zelfs twee keer, de Brandewijnsloot is namelijk twee keer in de route opgenomen.

Prijsuitreiking met livemuziek

De prijsuitreiking is ’s middags in de feesttent op het Praamplein en voor het eerst wordt deze bonte presentatie (de kostuums blijven aan) opgeluisterd met livemuziek. Zanger Dennis Maarssen komt een optreden verzorgen van 16.30 tot 17.00 uur en hierna wordt aangevangen met de prijsuitreiking. De prijzen voor de snelste, leukste, origineelste, etc. teams worden uitgereikt door de jury van deze dag, Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis (beter bekend als de twee organisatoren van het vuurwerkspektakel). Ook hier is publiek van harte welkom.

Feestavond

Om 18.00 uur wordt iedereen de tent uitgeveegd, want de organiatie en de vrijwilligers van de feestweek moeten aan de slag om de tent in te richten voor het avondprogramma. Rob de Nijs, Danny de Munk en de Party Animals komen optreden tijdens deze helaas alweer laatste avond van de feestweek. Voor de late beslissers: Misschien zijn er nog kaarten te koop. Kijk hiervoor op www.feestweek.nl.

Drie stippen

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes over de pramenrace kan via www.pramenrace.nl en via facebook. Veel kijkplezier allemaal en allle deelnemers een behouden vaart gewenst. Mocht u/jij trouwens foto’s gaan maken of filmen: Let op deelnemers met drie stippen (rood, groen en zwart) op het voorhoofd, zij willen niet op beeld vastgelegd worden! Voor de eerste uitslagen kan vanavond, zaterdagavond, al gekeken worden op deze nieuwssite.

Foto: www.kicksfotos.nl. Proefvaren voor de Pramenrace.