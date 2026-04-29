Rondleiding Rotary door jarig Seringenpark

Aalsmeer – In het jaar dat het Seringenpark 75 jaar bestaat, kunnen de vrijwilligers van ‘Stichting Behoud Seringenpark Aalsmeer’ voortaan warm aan de slag. Rotaryclub Aalsmeer – Uithoorn heeft bodywarmers voor alle vrijwilligers gesponsord. “Onze vrijwilligers zijn veel te vinden in het park, ook bij wat koud of winderig weer. Dan is een warme bodywarmer een prachtig cadeau“, zegt voorzitter Dick Maarsen. “Dat Rotary ons juist in dit jubileumjaar steunt, maakt het extra bijzonder.”

Als dank kregen de Rotary-leden een rondleiding door het park van Dick Maarsen. De groep kreeg een inkijk in de historie en uitleg over het onderhoud en de vele soorten seringen in het park. Het prachtige weer maakte de middag nog mooier. Als kind gingen de meeste aanwezigen hier al naartoe om te wandelen, in de winter van de berg te glijden met een sleetje, naar een openlucht kerkdienst te gaan of hebben er hun trouwfoto’s laten maken.

Tentoonstelling

Het 75-jarig jubileum wordt ook gevierd met een tentoonstelling in het Baken. Hier zijn veel foto’s over de rijke historie van het Seringenpark te zien. Als afsluiting van deze mooie middag stelde het Baken de ruimte beschikbaar om met elkaar een kop koffie te drinken. Tip van de leden van de Rotaryclub: Ga de tentoonstelling bekijken, het is zeker de moeite waard!

Foto: Rondleiding leden Rotaryclub door Dick Maarsen (foto aangeleverd).